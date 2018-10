Davy Klaassen Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Augsburg-keeper Fabian Giefer gaf Davy Klaassen (25) zijn eerste doelpunt in dienst van Werder Bremen op een presenteerblaadje. Maar intikker of niet, het maakte de blijdschap van de Nederlandse recordaankoop er niet minder om. „Het is altijd heerlijk om de winnende treffer te maken”, zei de middenvelder na de knappe uitzege (2-3).