Jordi Cruijff Ⓒ Telegraaf

Het is voor Ajax toch een slechte week geworden. Winnen in de Champions League is prima, maar het belangrijkste is en blijft het behalen van het landskampioenschap. Het is aan het einde van dit seizoen alweer vijf jaar geleden dat de club de titel veroverde en dat is gewoon te lang. Dat vinden ze bij Ajax ook.