Column Ton Boot: Aanpassen of niet?

Ton Boot Ⓒ Telegraaf

Vóór de Champions League-wedstrijd Barcelona-PSV, en trouwens ook daarna, was er vooral in de pers een interessante discussie over de strijdwijze van de Eindhovense club. Moest PSV zich volledig aanpassen aan zijn supertegenstander (bijvoorbeeld in de achterste linie tenminste vijf verdedigers of Luuk de Jong niet opstellen) óf moest het min of meer zijn eigen spel spelen zoals coach Mark van Bommel propageerde?