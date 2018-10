Bertens moet pakken wat ze pakken kan in race naar grote finale

„We hebben niet eens tijd om het te vieren met een rustig drankje in de hotelbar”, zegt Sluiter vanuit de hoofdstad van Zuid-Korea. Nadat Bertens daar de zevende toernooititel uit haar loopbaan veroverde, is ze urenlang druk met sponsors, pers en fysiek herstel. Na het avondeten moet ze bijtijds naar bed, want vandaag vliegt ze van Seoul naar Wuhan. Daar staat in de Chinese avond alweer een eerste ronde op het programma tegen de Zwitserse Belinda Bencic.

Bekijk ook: Zevende titel voor Bertens

Bertens zelf klaagt niet. „Dat wisten we allemaal van tevoren, dus we gaan gewoon vrolijk in een hoog tempo door.” Coach Sluiter geeft toe dat het pittige schema te maken heeft met de race richting de eindejaarsfinale, eind oktober in Singapore. De beste acht speelsters van dit jaar kunnen daar dan veel geld en punten verdienen. Bertens staat nu negende op de ranglijst over dit jaar en moet dus in de komende vier weken nog een plekje zien te klimmen. Daarbij kan ieder puntje van belang zijn.

„We hadden na de zware maand in Amerika ook niet naar Seoul kunnen gaan”, zegt Sluiter. „Want dit is wel pittig allemaal. Ik heb de keuze aan Kiki zelf gelaten. Daarbij kan ik best een beetje sneaky zijn. Ik heb haar gevraagd of ze er mee zou kunnen leven wanneer ze Singapore op een paar punten zou missen en niet het maximale had gedaan om zo veel mogelijk punten te halen. Het is niet van levensbelang dat ze het haalt, maar wel belangrijk dat we er alles aan doen om het te halen. Dus het zou makkelijk zijn om Wuhan af te zeggen als ze morgen met spierpijn wakker wordt na die zware week hier. Maar dat gaan we niet zo makkelijk doen. Het is toch pakken wat je pakken kan. De grote rustperiode komt wel in november.”

Bertens maakt dus kans op het eindejaarstoernooi met de wereldtop en klimt dankzij het succes in Seoul naar de elfde plaats op de wereldranglijst (de ranglijst over de afgelopen twaalf maanden). Ze zou Singapore kunnen missen, maar wel de magische grens van de mondiale toptien kunnen slechten.