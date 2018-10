Judoka Van 't End en Van Dijke klaar op WK

In de klasse tot 90 kilogram werd hij in zijn vierde partij uitgeschakeld. Eduard Trippel was te sterk. De Duitser won op ippon.

De nederlaag kwam bij Van 't End hard aan, zei hij tegen de NOS. ,,Ik ben topfit, sta hier lekker te judoën en dan verlies ik door een heel domme actie. Terwijl ik met die jongen aan het spelen was. Dit is ongelooflijk. Er had zo veel meer ingezeten. Het was zeker geen onderschatting, ik weet dat hij ook talentvol is. Maar dit was volkomen onnodig. Ik was vol vertrouwen. En dan doe ik iets wat ik niet had moeten doen.''

Jesper Smink werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Sanne van Dijke

Voor Sanne van Dijke (-70 kilogram) zit het evenement er eveneens op. Ze verloor in haar tweede partij van Yuri Alvear. De Colombiaanse besliste de wedstrijd al snel op ippon.

Debutante Hilde Jager werd in dezelfde klasse direct uitgeschakeld door Alena Prokopenko uit Rusland.

Nederland won tot nu toe één medaille in Bakoe, brons voor Juul Franssen in de klasse tot 63 kilogram.