Ajax-debutant Gravenberch schrijft geschiedenis

Ryan Gravenberch (R) komt in het verloren duel met PSV in het veld voor David Neres. Ⓒ ANP Pro Shots

Ryan Gravenberch maakte in het met 3-0 verloren duel tegen PSV zijn debuut en is met zijn leeftijd van 16 jaar en 130 dagen de jongste debutant van Ajax in de Eredivisie in de geschiedenis van de club.