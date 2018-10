Boosdoener Janssen lacht om theater Berghuis

Janssen, lachend: „Wat doe je nou, man? Dat was het eerste wat ik me afvroeg toen ik hem opeens achter mij zag liggen.”

De blonde verdediger maakt meteen duidelijk dat er tussen hem en Berghuis geen vijandigheid heerst. „We hebben allebei een verleden bij FC Twente, kennen elkaar goed. We waren kort voor dat moment, waarbij hij op het gras lag, in een duel verwikkeld. Ik veroverde de bal bij hem en toen dat duel voorbij was, liep ik even langs en gaf hem een tikje op zijn hoofd. Zo van: hé, ik had je. Gewoon een leuk tikkie, geen klap van een bokser, joh.”

Berghuis moest er volgens Janssen later ook om lachen. Maar het had, met de VAR, ook kunnen leiden tot een rode kaart. Janssen: „Nou, dat zou wel heel gek zijn geweest. Ach, Stevie is af en toe zo. Ik schrok er niet van.”