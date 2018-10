Maar liefst vijf PSV’ers in Elftal van de Week

Rapporteur Ben Wijnstekers ziet in Dumfries een potentiële vleugelverdediger voor Oranje. „Ik vind hem geweldig”, zegt de voormalige rechtsback na PSV-Ajax.

„Dumfries ging voorop in de strijd en dat was typerend voor PSV”, vervolgt Wijnstekers. „Hij was ongelooflijk agressief in de duels, beet zich vast in zijn tegenstander en bleef maar opkomen. Hij heeft een enorme conditie en was heel irritant voor Ajax. Zo’n speler is heerlijk om in je ploeg te hebben.”