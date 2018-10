Push-ups na zege Federer

De Zwitser hield Team Europa in de race met zijn overwinning op John Isner (6-7 (5) 7-6 (6) 10-7)). Zelfs teamcaptain Bjorn Borg, 62 jaar inmiddels, kon zich niet verschuilen en deed mee met het opdrukken. Ook Federer zelf moest er aan geloven ondanks dat hij net een inspannende partij achter de rug had.

Uiteindelijk sleepte Alexander Zverev de eindzege binnen voor de Euroepse tennissers. De Duisters bleek te sterk voor de Zuid-Afrikaan Anderson die uitkwam voor Team Wereld 6-7 (3) 7-5 10-7.

Na de laatste bal werd de Duitser bedolven onder zijn teamgenoten. ,,Het was een prachtige partij, tot ineens 600 kilo aan mannen over me heen viel'', zei Zverev lachend.