Ronaldo zegt af voor FIFA Best Player-gala

Bij de mannen zijn Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah en Luka Modric genomineerd voor de prestigieuze prijs. Met de gewonnen Champions League en een goede seizoensstart bij Juventus geldt Ronaldo als topfavoriet. Modric en Salah zijn echter geduchte tegenstanders. Modric won, als teamgenoot van Ronaldo bij Real Madrid, ook de Champions League en bereikte met underdog Kroatië de finale van het WK voetbal in Rusland. Op basis van die prestatie troefde hij Ronaldo al af bij de UEFA Best Player-award. Salah bereikte met Liverpool de finale van de Champions Leagiue maar kende een tegenvallend WK. Egypte eindigde in de groepsfase als laatste achter Rusland, Uruguay en Saoudi-Arabië.

Luka Modric Ⓒ AFP

Zowel in 2016 als in 2017 ging de prijs naar Ronaldo. Tot 2016 werkte de FIFA samen met France Football, waardoor de Ballon d’Or (de gouden bal) gelijk stond aan de prijs voor FIFA’s beste speler. Aan die samenwerking kwam een einde. De FIFA en France Football hebben nu allebei een eigen verkiezing.

Ronaldo zegt af

Mocht Ronaldo winnen, dan is hij niet aanwezig om de prijs in onvangst te nemen. Hij heeft afgezegd voor het gala. Volgens zijn club Juventus is dat in verband met aanstaande woensdag, wanneer de Italianen een competitiewedstrijd op het programma hebben staan.

Ada Hegerberg Ⓒ AFP

FIFA Best Women’s Player

Waar Lieke Martens vorig jaar nog aan de haal ging met de prijs voor beste speelster, is de aanvaller van FC Barcelona dit jaar niet genomineerd. De FIFA nomineerde de Duitse Dzsenifer Marozsan, de Noorse Ada Hegerberg (beiden Olympique Lyon) en de Braziliaanse Marta Vieira da Silva (Orlando Pride).

FIFA Best Men’s coach

Bij de prijs voor beste trainer in het mannenvoetbal zijn Zlatko Dalic (bondscoach Kroatië), Didier Deschamps (bondscoach Frankrijk) en Zinédine Zidane (Voormalig trainer Real Madrid) genomineerd.

Sarina Wiegman Ⓒ ANP

FIFA Best Woman’s coach

Bij vrouwen maken Reynald Pedros (Olympique Lyon), Asako Takakura (bondscoach Japan) en Sarina Wiegman (bondscoach Oranje) kans op de prijs voor beste trainer.