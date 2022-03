Clublegende Leo van Veen: ’Nooit rustig bij FC Utrecht’

Voetbal

Vijf keer wisselen per wedstrijd blijkt een blijvertje in het voetbal

Voetbalploegen mogen in de toekomst vijf spelers per wedstrijd blijven wisselen. Dat heeft de internationale spelregelcommissie IFAB besloten. De regel moet alleen nog worden bevestigd op een vergadering die vanwege de oorlog in Oekraïne is uitgesteld.