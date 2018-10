Ammerlaan pakt wereldtitel tijdrijden bij junioren

De achttienjarige Ammerlaan was de sterkste in de tijdrit voor junioren. De Westlandse legde het licht glooiende parcours over 19,8 kilometer af in 27.02,95.

„Dit is een heel grote verrassing, dit had ik echt niet verwacht”, stamelde Ammerlaan, die eind juni in Bergen op Zoom al de Nederlandse titel tijdrijden bij de junioren had veroverd. „Ik heb hier geen woorden voor.” Ammerlaan was bijna 7 seconden sneller dan de nummer twee, Camilla Alessio uit Italië. De Britse Elynor Backstedt pakte het brons, met bijna 18 seconden achterstand op Ammerlaan. De tweede Nederlandse deelneemster, Britt Knaven, eindigde op de elfde plaats.

Eenkhoorn zestiende

De Nederlandse wielrenners speelden geen hoofdrol in de tijdrit voor coureurs onder de 23 jaar. Pascal Eenkhoorn was met een zestiende plaats de beste Nederlander tijdens een race van ruim 27 kilometer tegen de klok. Hij moest meer dan een minuut toegeven op de Deen Mikkel Bjerg, die zijn titel prolongeerde.