Boze Lorenzo: ’Door Marquez race verpest en gebroken voet’

„Hij heeft mijn race verpest en mij een gebroken voet bezorgd. Ik ben boos en teleurgesteld”, gromde Lorenzo die gisteren in de Gran Premio Movistar de Aragón al in de eerste bocht na de start ten val kwam. De latere winnaar Marquez beschuldigde hij van onverantwoordelijk rijgedrag en wees hem aan als boosdoener.

Ontwrichte en gebroken teen

Pole-winnaar Lorenzo kwam na zijn highsider hard ten val. Doktoren hebben zijn voet in het gips gezet vanwege een ontwrichte en gebroken teen. De coureur die dit seizoen al drie grandprix’s won, maakt zich zorgen of hij over twee weken in Thailand kan racen.

„Ik had een goede start, maar Marquez remde in de eerste bocht zo laat dat hij mij naar de buitenkant dwong en mijn racelijn blokte. Om te voorkomen dat anderen mij zouden passeren accelereerde ik op het vuile gedeelte, de achterkant van mijn bike spinde en ik crashte. Het is niet de eerste keer dat Marc dit soort acties onderneemt. Hij geeft niet om andere rijders en dat weet hij maar al te goed. Ik ga dat niet bij de raceleiding aankaarten, maar ik hoop dat dit soort acties in de toekomst uitblijven. Het is heel spijtig dat ik uit Aragón wegga zonder punten maar wel met een blessure”, zei Lorenzo.

Marquez was handen in onschuld

Marquez was zich van geen kwaad bewust. „Ik heb zijn crash niet gezien. In de eerste bocht kwam ik best snel aan, ik gleed en ging wat te wijd. Het is een race-incident, maar als je op het vuile gedeelte van het circuit komt, moet je heel kalm zijn om niet te vroeg op het gas te gaan”, sneerde hij.