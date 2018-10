Sergio Padt weer op vrije voeten

De doelman werd zondagavond gearresteerd nadat hij zonder geldig vervoersbewijs met de trein reisde en zich vervolgens agressief gedroeg tegenover conducteurs en een beveiliger. Met laatstgenoemde zou hij zelfs een handgemeen hebben gehad. De politie zou echter geen aanleiding zien om hem nog langer vast te houden.

„We hebben nog niets van Sergio gehoord en geen contact met hem kunnen krijgen”, zei technisch manager Ron Jans maandag aan het begin van de middag over de situatie.

Ron Jans Ⓒ Hollandse Hoogte

„Wat ik ervan vind? Tot de tijd dat wij het hele verhaal kennen, kunnen we er weinig over zeggen. We zullen ongetwijfeld met een bericht komen wanneer ook wij meer horen, met name van Sergio zelf.” Ook algemeen directeur Hans Nijland liet weten dat FC Groningen pas reageert als er met Padt is gesproken.

Volgens de politie hebben twee treinpersoneelsleden aangifte gedaan.