Berghuis de wereld over: ’Worst dive in football history’

Een filmpje waarin de Feyenoorder in elkaar zakt na een minimale aanraking van FC Utrecht-verdediger Willem Janssen is wereldwijd door de media opgepikt. „Is this the worst dive in the history of football?”, vraagt ESPN zich af op Twitter.

Ook Daily Mail is stomverbaasd. „Janssen geeft Berghuis niets meer dan een schouderklopje. Even later grijpt de Feyenoorder naar zijn zogenaamde wond met acteerwerk waar menig Emmy-winnaar jaloers op zou zijn.”

Berghuis was na afloop erg bewust van zijn misstap. „Soms doe je domme dingen in het veld”, zei de rechtsbuiten van Feyenoord tegenover FOX Sports. „Maar ik moet zeggen dat de tik best hard was. Iedereen die een tik op zijn achterhoofd krijgt voelt dat. Maar ik sta wel voor lul nu.”

Steven Berghuis haalt uit, Joris van Overeem probeert het schot te blokken. Ⓒ Matty van Wijnbergen