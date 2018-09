Nadine Visser wint goud op beloftentoernooi

Nadine Visser in actie Ⓒ telegraaf/telesport

Nadine Visser heeft vandaag op de Europese Kampioenschappen onder 23 jaar in het Poolse Bydgoszcz de gouden medaille gewonnen op de 100 meter horden 12.92 (+2,3 m/s). Visser is zevenkampster maar kan ook uitstekend uit de voeten op de hordendiscipline. Volgende maand komt ze uit bij de Wereldkampioenschappen Atletiek in Londen. Ze zal daar eerst deelnemen aan de zevenkamp en vijf dagen later misschien ook de 100 meter horden, zo liet haar coach Bart Bennema vanuit Polen weten.