Jordi Cruijff over PSV-aankoop: ‘Zahavi heeft losse enkeltjes’

„Eran Zahavi is een doelpuntenmachine”, stelt Jordi Cruijff Ⓒ ANP/HH

Jordi Cruijff (46) kent Eran Zahavi (33) als zijn broekzak. Als technisch directeur van Maccabi Tel Aviv nam hij de aanvaller in 2013 over van Palermo. ,,En in 2016 hebben wij hem vervolgens aan Guanghzou R&F verkocht”, zegt de oud-speler van onder meer FC Barcelona, Manchester United en Oranje, die onder de indruk is van de Israëliër. ,,Eran is een doelpuntenmachine. Hij heeft losse enkeltjes, zoals ik dat noem: een fantastisch schot in zijn benen. Krijgt hij de bal in het strafschopgebied, dan ligt die in het doel.”