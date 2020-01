Vijfhuizen tijdens EK voetbal centrum van de wereld

In de polder ten noordwesten van Schiphol, op een klein halfuur rijden van de Johan Cruijff ArenA, ligt evenementencomplex Expo Haarlemmermeer. Daar wordt tijdens het EK het International Broadcast Centre (IBC) gestationeerd. Alle tv-signalen vanuit de twaalf EK-stadions verspreid over Europa, waaronder dat in Amsterdam, komen hier samen en worden vanuit het IBC weer verzonden naar alle uitzendgerechtigden over de hele wereld.

Expo Haarlemmermeer is vorig jaar uitgebreid tot 24.000 vierkante meter. Het complex in Vijfhuizen dient vanaf eind maart als IBC voor het EK. Tijdens het toernooi is het 24 uur per dag operationeel, om tv-uitzendingen over de hele wereld mogelijk te maken. Zo’n 1500 stafleden komen daar ’vast’ te werken. Het IBC wordt naast de twaalf stadions gezien als dertiende ’venue’ van het EK.

De KNVB werkt voor de organisatie van de vier wedstrijden in Amsterdam met een begroting van bijna 10 miljoen euro. Daarvan komt een kwart van het ministerie van VWS, de KNVB legt zelf een paar ton in, vooral om extra personeel aan te nemen. Het grootste deel van de kosten, zoals de huur van het stadion en veiligheidskosten, is voor rekening van UEFA. De Europese bond verdient een veelvoud daarvan aan de kaartverkoop, tv-inkomsten en sponsorinkomsten, naar schatting zo’n 2 miljard euro.

Het is voor de KNVB nog gissen wat het EK ons land gaat opleveren. „We beogen een maximale ’spin-off’ voor de bv Nederland”, aldus Van Soest, die een team van zo’n tachtig mensen leidt. Bij de presentatie van het Nederlandse ’bid’ voor het EK 2020, in 2014, gingen de deskundigen uit van 55 tot 77 miljoen euro aan inkomsten. „We zijn nu zo’n zes jaar verder, over een half jaar weten we meer.”

Naast zo veel mogelijk economische inkomsten voor Nederland heeft de KNVB meer doelen. „We willen organisatorisch toonaangevend zijn en zorgen dat Amsterdam tot de top 3 van beste en meest unieke speelsteden van EURO 2020 gaat horen. We willen de fans een onvergetelijke ervaring geven”, aldus Van Soest. Op het Museumplein komt een voetbaldorp, fans zonder kaartje voor de ArenA kunnen de groepswedstrijden van Oranje op grote schermen in het Olympisch Stadion zien. Daar is plek voor zo’n 30.000 mensen.