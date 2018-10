Excelsior met andere doelman in bekerduel met NEC

Trainer Adrie Poldervaart laat tijdens het thuisduel met NEC in de eerste ronde van de KNVB-beker Alessandro Damen starten onder de lat, wat betekent dat Sonny Stevens bij de Rotterdammers op de bank zit. „Mocht er een keer iets zijn met Sonny, dan is het fijn om een keeper te hebben die ook wedstrijden op niveau heeft gekeept”, verklaart Poldervaart tegenover RTV Rijnmond zijn keuze.

Stevens startte dit seizoen in alle competitieduels van Excelsior in de basis. In de openingswedstrijd tegen Fortuna Sittard moest hij na een klein half uur geblesseerd naar de kant, en ook toen werd hij vervangen door de 28-jarige Damen. Poldervaart kan tegen NEC niet beschikken over de aan zijn lies geblesseerde Ryan Koolwijk.