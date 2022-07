PSV geeft voorsprong van 2-0 weg tegen Cercle Brugge

PSV speelde de eerste helft met veel eerste elftalspelers. De van Wolverhampton Wanderers gehuurde Ki-Jana Hoever speelde voor het eerst een helft. Verder waren er basisplaatsen voor Benitez, Luckassen, Obispo, Max, Van Ginkel, Ledezma, Saibari, Madueke, Vertessen en Antonisse. Bij de rust stond het 1-0 door een goal van Noni Madueke.

In de tweede helft speelde trainer Ruud van Nistelrooy vooral met spelers die hij vorig jaar zijn hoede had bij Jong PSV. Onder anderen Johan Bakayoko, de van een blessure herstelde Shurandy Sambo, Dennis Vos en Fredrik Oppegard kwamen in het veld. Het doel werd verdedigd door Joël Drommel.

Nadat PSV nog op 2-0 was gekomen door Mathijs Tielemans, kwam Cercle terug tot 2-2 door twee goals van Kevin Denkey. Aanwinst Xavi Simons was aan de zijlijn aandachtig toeschouwer evenals enkele geblesseerde eerste elftalspelers.