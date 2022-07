PSV geeft voorsprong van 2-0 weg tegen Cercle Brugge, AZ verslaat PEC

PSV speelde de eerste helft met veel eerste elftalspelers. De van Wolverhampton Wanderers gehuurde Ki-Jana Hoever speelde voor het eerst een helft. Verder waren er basisplaatsen voor Benitez, Luckassen, Obispo, Max, Van Ginkel, Ledezma, Saibari, Madueke, Vertessen en Antonisse. Bij de rust stond het 1-0 door een goal van Noni Madueke.

In de tweede helft speelde trainer Ruud van Nistelrooy vooral met spelers die hij vorig jaar zijn hoede had bij Jong PSV. Onder anderen Johan Bakayoko, de van een blessure herstelde Shurandy Sambo, Dennis Vos en Fredrik Oppegard kwamen in het veld. Het doel werd verdedigd door Joël Drommel.

Nadat PSV nog op 2-0 was gekomen door Mathijs Tielemans, kwam Cercle terug tot 2-2 door twee goals van Kevin Denkey. Aanwinst Xavi Simons was aan de zijlijn aandachtig toeschouwer evenals enkele geblesseerde eerste elftalspelers.

AZ start voorbereiding met winst op PEC Zwolle

AZ heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Pascal Jansen versloeg het uit de Eredivisie gedegradeerde PEC Zwolle in Dirkshorn met 3-1. AZ kwalificeerde zich afgelopen seizoen via de play-offs voor Europees voetbal.

De Alkmaarders starten het seizoen op 21 juli in de tweede voorronde van de Conference League. Komende week gaat Jansen met zijn ploeg op trainingskamp naar Epe.

AZ versloeg PEC in de openingswedstrijd van de voorbereiding Ⓒ Pro Shots

Tegen PEC Zwolle scoorden Yusuf Barasi, aanwinst Mayckel Lahdo en Vangelis Pavlidis. Naast Lahdo maakten ook de nieuwelingen Mees de Wit en Jens Odgaard hun eerste speelminuten voor AZ. Jansen wisselde in de rust zijn volledige elftal.

Vitesse won in Westervoort met 7-0 van een regionaal combinatieteam. Patrick Vroegh ontbrak in de ploeg van trainer Thomas Letsch, omdat de middenvelder bezig is een transfer af te ronden. Naar verluidt stapt hij op huurbasis over naar RKC Waalwijk.