Ireen Wüst: ’Het enige dat telt, zijn de Winterspelen’

Alles staat de komende twee jaar in het teken van de schaatsmijl waarop ze over twee jaar in Peking nog een keer olympisch goud wil veroveren. „Het is de bedoeling dat dit seizoen een soort blauwdruk wordt voor het olympisch jaar. Daarbij is het de vraag of ik na de NK Afstanden in 2022 ook nog de EK Afstanden moet rijden voordat we afreizen naar China. Mentaal is dat erg zwaar en in de vorige olympische cyclus heb ik dat toernooi ook laten schieten.”

Pijnpuntje is dat de EK in Thialf plaatshebben. „Tja. Het enige dat telt, zijn de Winterspelen.”

