Slutsky verbaasd over Vitesse-ophef: ’Die status heeft niemand hier’

De linksbuiten die vorig seizoen een van de beste spelers bij de Arnhemmers was en sinds zijn komst eigenlijk altijd onbetwist basisspeler was, moest in het duel met ADO op de bank beginnen.

„Het viel me op dat er zoveel te doen was rondom die keuze”, zegt Slutsky maandag tegenover De Gelderlander. „Ik koos er tegen ADO gewoon voor om met dezelfde voorhoede te spelen als in het duel met PEC Zwolle (2-0 zege, red.) waarin we goed voetbalden.” Linssen zat dat duel op de bank omdat hij licht geblesseerd was. Voor het duel met ADO stelde Slutsky dus opnieuw Martin Ødegaard en Roy Beerens op de flanken op.

Niet in topvorm

„Bryan is dit seizoen nog niet in topvorm en had tegen SC Heerenveen en AZ ook al wat kansen gemist. En dan kan het dat de keuze een keer anders is. Maar het is toch niet zo dat spelers van Vitesse een status hebben dat ze altijd spelen? Die status heeft niemand hier.”

Linssen viel tegen ADO halverwege de tweede helft bij een 1-1 stand in, maar kon de Arnhemmers niet meer aan de overwinning helpen.

