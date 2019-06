Vechtpartij Lopez in Giro krijgt wellicht staartje

De Giro-organisatie weigerde afgelopen zaterdag in te grijpen nadat beelden toonden hoe Astana-kopman Lopez een toeschouwer tot twee keer toe sloeg. De reden? Door een manoeuvre van de vermeende fan was ’Superman’ Lopez ten val gekomen en verloor hij het contact met de kopgroep.

„Een menselijke reactie”, vond organisator RCS en ook de UCI leek de zaak niet groter te willen maken. Astana-manager Giuseppe Martinelli betreurde zelfs dat Lopez niet meer klappen had uitgedeeld en dat een eventuele straf het einde zou betekenen van het wielrennen zoals ’we het kennen’. De renner zelf verontschuldigde zich achteraf maar vroeg tegelijkertijd meer respect voor de renners.

Bekijk ook: Renner ontsnapt na vechtpartij in Giro

Toch lijkt de UCI alsnog actie te willen ondernemen tegen Lopez. Volgens artikel 22.2 van het UCI-reglement is het zonder discussie verboden om geweld te gebruiken tegen niet-renners tijdens wielerwedstrijden. Gebeurt dit wel, dan is een boete de minimumstraf en behoort een uitsluiting uit de wedstrijd eveneens tot de opties. Aangezien hij zondag nog mocht starten, kan hij niet meer worden uitgesloten, maar een tijdstraf kan nog altijd worden uitgesproken. Een straf van één minuut zou Lopez alsnog de zevende plaats in het algemeen klassement kosten in het voordeel van de Brit Simon Yates.

De Internationale Wielerunie zou met deze straf duidelijk willen maken dat soortgelijke vergrijpen niet kan tolereren.

Bekijk ook: Lopez krijgt geen straf na rake klappen