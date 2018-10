Ploeggenoot Pieters wordt drie keer (!) vader in drie maanden

Volgens de Engelse krant The Sun is de nu 25-jarige aanvaller de afgelopen maanden drie keer vader geworden bij drie verschillende vrouwen. In mei beviel Stephania Christoforou, de voormalig verloofde van Berahino, van zoon Costa.

Een andere ex-vriendin, Chelsea Lovelace, beviel vervolgens in juli van dochter Aniya Marie. Een derde vrouw, wiens relatie tot Berahino niet helemaal duidelijk is, beweert nu dat ze op 15 juli óók is bevallen van een kind van Berahino. De vrouw gaat via de Engelse rechtbank proberen de naam van Berahino op het Britse geboortecertificaat te krijgen.