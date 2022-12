Haaland nog altijd niet te houden in Engeland

De Noor Erling Haaland, die in tegenstelling tot veel van zijn ploeggenoten niet aan het WK meedeed, was direct weer op schot. De aanvaller maakte na rust de tweede en derde treffer voor Manchester City. Beide keren was Jack Grealish de aangever. Haaland staat dit seizoen in de Premier League alweer op twintig treffers. Hij had daar slechts veertien duels voor nodig.

Record

Daarmee zorgde Haaland opnieuw voor een record. Nog nooit bereikte een speler in de Premier League de grens van twintig treffers zo snel. Kevin Phillips van Sunderland had het record met twintig doelpunten in 21 competitieduels in handen.

Manchester City was in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong gekomen door Rodri. De Spanjaard scoorde vanuit de rebound.

Struijk

De Nederlandse verdediger Pascal Struijk, die de definitieve WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal niet haalde, verkleinde in de 73e minuut de achterstand voor Leeds door raak te koppen uit een hoekschop. Verder kwam de thuisclub niet.

Aké

Oranje-international Nathan Aké speelde de gehele wedstrijd mee bij Manchester City, dat naar de tweede plaats steeg en na vijftien duels 5 punten minder heeft dan koploper Arsenal.