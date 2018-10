Kickboksen na acht jaar terug in ArenA

De toen 21-jarige Verhoeven kwam al vroeg op de avond in actie. Op punten versloeg hij de Bosniër Dzevad Poturak. De grote blikvanger die avond was echter zijn latere rivaal Badr Hari, die de ring instapte met Hesdy Gerges.

Het gevecht begon normaal, maar nam in de tweede ronde een bizarre wending. Hari sloeg zijn tegenstander op reglementaire wijze naar de grond, maar deelde even later in een vlaag van verstandsbijstering ook nog een trap uit, toen de weerloze Gerges probeerde op te staan.

Badr Hari en Hesdy Gerges stonden eerder dit jaar voor de tweede keer tegenover elkaar. Hari won op punten. Ⓒ Richard Sijmons

De Nederlandse Egyptenaar had de illegale kick nooit zien aankomen en verging van de pijn. Hari werd door de aanwezige fans getrakteerd op een hels fluitconcert en uiteindelijk ook gediskwalificeerd.

Bekijk hier de beelden van het gevecht:

Voor Murthel Groenhart (31) wordt het aanstaande zaterdag een extra speciale avond. De weltergewicht is geboren en getogen in Amsterdam en een fervent Ajax-supporter. Groenhart, een voormalig Glory-kampioen, neemt het in de Johan Cruijff ArenA op tegen landgenoot Mohammed Jaraya, een jong talent uit Den Bosch.

Ook Robin van Roosmalen (28) komt in Amsterdam in actie. De Brabander verdedigt tegen de Thai Petpanomrung Kiatmookao zijn vedergewichttitel. De twee stonden vorig jaar in Den Bosch ook al tegenover elkaar. Van Roosmalen werd destijds na een strijd over vijf ronden aangewezen als winnaar.

