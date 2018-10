Ontspoorde Padt levert band in na incident

De doelman betuigt op de website van zijn club spijt. „Ik ben in de trein gestapt en op een bepaald moment heb ik mij toen onfatsoenlijk gedragen. Dit is ongelooflijk dom geweest. Aan alle betrokkenen wil ik mijn welgemeende en oprechte excuses aanbieden. Ook vind ik dat ik niet langer aanvoerder kan zijn van FC Groningen en dat doet me pijn, want iedereen weet hoe vereerd ik was met de aanvoerdersband”, aldus de derde doelman van Oranje.

Padt koos er zondag na het duel met AZ voor om met de trein naar huis te gaan, aangezien hij op de club nog wat had gedronken. In de trein ontstond een woordenwisseling met een conducteur en beveiliger, omdat de goalie vergeten was in te checken. Padt werd agressief en deelde een klap uit. Uiteindelijk werd hij door de politie meegenomen naar het bureau, waar hij een nacht moest blijven, voordat hij kon worden verhoord.

„Ik realiseer mij zeer goed dat ik als profvoetballer en aanvoerder van FC Groningen een voorbeeldfunctie heb. Dat vertrouwen heb ik beschaamd. Dit mag mij niet gebeuren en ik zal er ook voor zorgen dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren.”

„Ik begrijp ook de ophef die rondom mijn persoon is ontstaan, daarmee zal ik moeten omgaan, maar tegelijkertijd wil ik me ook weer zo snel mogelijk richten op mijn prestaties binnen het veld en dat daarop de focus komt te liggen. Dat is waaraan ik nu keihard moet gaan werken.”

Ook algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen heeft gereageerd op de situatie. De club geeft Padt geen schorsing of boete. „Sergio is zelfbewust en weet dat hij fout zat. Voor ons als club natuurlijk een zeer vervelende en ongewenste situatie. Wij laten aan het Openbaar Ministerie hoe dit verhaal verder gaat lopen.”