FIFA Football Awards: alle winnaars op een rij

21.57 uur: Modric beste speler

De wereldtitel ging aan zijn neus voorbij, maar Luka Modric heeft wél de grootste individuele prijs. Hij is gekozen tot wereldvoetballer van het jaar.

Een emotionele Modric bedankt daarvoor twee ploegen. ,,Het elftal van Real Madrid, dat mij op clubniveau heeft gesteund, en het elftal van Kroatië, dat tijdens het WK geweldig voor mij was. Deze twee groepen voetballers zijn fantastisch geweest en hebben me geholpen deze prijs te winnen’’, aldus Modric.

Luka Modric was maandag de grote winnaar. Ⓒ Getty Images

De Kroatische middenvelder ging daarna zo ver ook een derde team erbij te halen. Hij vindt nog altijd dat het WK-team van zijn land, dat ten koste van Nederland brons won bij het WK van 1998 in Parijs, de inspiratie is geweest voor zijn huidige nationale ploeg.

Modric had de concurrentie van Mo Salah, die Liverpool naar een Champions League-finale loodste en die Egypte naar het WK bracht. Hij maakte afgelopen seizoen 44 goals in 52 wedstrijden voor Liverpool.

Cristiano Ronaldo was de andere concurrent voor Modric. De Portugees moet hebben aangevoeld dat hij de prijs niet ging winnen, ook al won hij dit jaar voor de vijfde keer de Champions League en was hij met 15 goals daarin voor de zesde keer topscorer.

21.40 uur: Van Dijk én Salah buiten wereldelftal

FIFPRO is de wereldspelersvakbond en de spelers kiezen elk jaar hun eigen wereldteam. Opmerkelijk is dat naast Virgil van Dijk - de enige Nederlander die was genomineerd - ook Mohamed Salah geen deel van het elftal uitmaakt. De Egyptenaar hoort bij de drie kandidaten voor FIFA-wereldvoetballer van het jaar, maar ontbreekt opvallend genoeg in de opstelling van dit team. Wie kozen de spelers dan wel?

21.34 uur: VVV telt mee: wereld eert Thy

Een voetballer die vorig jaar in Nederland in actie kwam, mag het podium betreden bij de FIFA Footballer Awards. Lennart Thy krijgt in Londen uit handen van niemand minder dan Paolo Maldini de Fair Play Award vanwege zijn hulp aan een leukemie-patiënt, voor wie hij stamcel-donor was. Over de hele wereld krijgt het voetbalpubliek plotseling live het verhaal van Thy te horen. De voormalig VVV-speler die de wedstrijd tegen PSV liet lopen om een mensenleven te redden. In veel stadions in Nederland klonk dat weekeinde applaus voor de Duitse voetballer, die nu bij Büyüksehir Belediye Erzurumspor in Turkije speelt.

21.29 uur: Peru in prijzen

De FIFA Fan Award belandde bij de WK-supporters van Peru. Zij kwamen met 40.000 man naar Rusland om hun land voor de eerste keer in 36 jaar te zien voetballen op het WK. De uitgelaten Peruviaanse fans zorgden in en buiten de stadions voor een buitengewone ambiance.

21.20 uur: Wiegman grijpt mis

Sarina Wiegman had geschiedenis kunnen schrijven als ze voor de tweede keer de prijs voor vrouwen-coach van het jaar had gewonnen bij de FIFA. Haar start met het Nederlands team, 21 goals en niet één tegentreffer in de eerste zeven duels tijdens de WK-kwalificatie voor Frankrijk, maakte diepe indruk.

Bondscoach Sarina Wiegman. Ⓒ ANP

Ze won de prijs een jaar geleden al, maar moet hem dit keer laten aan Reybnald Pedros, die de dubbel won met de vrouwen van Lyon. Hij won de landstitel en de Champions League voor vrouwen. Zijn team bleef ongeslagen en bereikte ook nog de bekerfinale.

21.04 uur: Courtois beste doelman

Thibaut Courtois kende een geweldig WK met België, heeft zijn transfer verdiend van Chelsea naar Real Madrid en had stevige concurrentie van de Deense doelman Kasper Schmeichel en de Franse aanvoerder en keeper Hugo Lloris, die ook nog eens goud won op het WK met zijn team.

Edwin van der Sar maakt bekend dat Thibaut Courtois de beste doelman is. Ⓒ AFP

Edwin van der Sar is in Londen aanwezig om de Belg zijn prijs te geven. Hij doet dat samen met de Braziliaanse verdediger Jakson Ragnar Follmann, die een van de overlevenden is van het voetbalteam Chapecoense, dat bijna al zijn spelers verloor bij een vliegtuigongeluk.

20.59 uur: Deschamps coach van jaar

Arsene Wenger is verdwenen uit het voetbal. Tijdelijk, denken we nog steeds. Na Arsenal heeft hij nog geen nieuwe club willen zoeken. Er komt veel op hem af, maar de Fransman houdt de boot af. Toch blijft hij hongerig en sluit hij een terugkeer als coach niet uit.

Wenger is trots dat hij de prijs voor FIFA-coach van het jaar mag uitreiken aan zijn landgenoot Didier Deschamps, die Frankrijk naar de wereldtitel loodste.

Didier Deschamps krijgt de prijs van Arsene Wenger. Ⓒ EPA

Deschamps is nederig en vindt dat de andere kandidaten Real Madrid-coach Zinedine Zidane en de bondscoach van Kroatië, Zlatko Dalic (finalist met een kleine voetbalstaat), de echte winnaars zijn. Deschamps: ,,Je hebt als coach toch heel veel aan je spelers te danken. Zonder goede spelers ben je niets als coach. Ik ben mijn jongens echt dankbaar.’’

20.54 uur Salah mooiste goal

Pop-idool Noel Gallagher reikte de prijs uit voor het mooiste doelpunt van de wereld in het afgelopen jaar. Dat moest hij doen aan Mo Salah, die namens Liverpool een magnifieke bal in de bovenhoek prikte.

Voormalig Oasis-bandlid Gallagher is ambassadeur en super-fan van Manchester City. Het was voor hem een kwelling om de prijs aan een van de twee grote rivalen te overhandigen. ,,Wel fijn dat de goal gemaakt is in een achterbuurt van Manchester’’, sprak Gallagher, die daarmee op Anfield doelde.

Eerder zei hij op het podium al dat hij het een eer vond om in een theater te staan met zoveel topvoetballers en ‘wat spelers van Manchester United’…

Gallagher vertelde ook dat hij het een schande vindt dat Cristiano Ronaldo niet bij de FIFA Awards aanwezig is. ,,Ik hoopte een handtekening voor mijn zoontje te scoren, laat maar gaan…’’

Mohamed Salah maakte het mooiste doelpunt van het seizoen. Ⓒ REUTERS