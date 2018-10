Wiegman grijpt deze keer naast ereprijs FIFA

Collega Reynald Pedros van Olympique Lyon, de club van international Shanice van de Sanden, kreeg de onderscheiding toebedeeld.

De Franse trainer won met zijn vrouwenploeg vorig seizoen de Champions League en de Franse titel (ongeslagen). Bij de mannen ging de onderscheiding ook al naar een Fransman, Didier Deschamps, die met de Franse ploeg in Rusland afgelopen zomer de wereldtitel veroverde.

Bondscoach Asako Takakura van Japan was eveneens genomineerd. Ze won met de Japanse vrouwen het Aziatische kampioenschap.

Wiegman heeft zich met Oranje nog niet gekwalificeerd voor het WK komend jaar zomer in Frankrijk. Met drie andere landen strijdt Nederland in de play-offs om nog één WK-ticket.

Wiegman werd vorig jaar bij de FIFA nog wel als beste coach van een vrouwenploeg gekozen. In 2017 veroverde ze met Oranje de Europese titel.

Deschamps

Bondscoach Didier Deschamps werd gekozen tot beste mannen-coach van het afgelopen jaar. De Franse oud-international leidde zijn land bij het WK afgelopen zomer in Rusland naar de wereldtitel. Hij versloeg in de verkiezing zijn landgenoot Zinédine Zidane en bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië. Deschamps won als speler ook de wereldtitel. Hij is de derde voetbalman die de WK-dubbel veroverde.

Zidane won met Real Madrid in het afgelopen seizoen de titel in de Champions League voor het derde jaar op rij. Dalic leidde Kroatië naar de eerste WK-finale ooit.

Deschamps ontving de prijs uit handen de Fransman Arsène Wenger, de voormalige coach van Arsenal.

De FIFA Puskás Award voor het mooiste doelpunt ging naar de Egyptische aanvaller Mohamed Salah, die namens Liverpool op 10 december tegen Everton op schitterende wijze tot scoren kwam.

De Belg Thibaut Courtois (ex-Chelsea, nu Real Madrid) werd geëerd als beste doelman. Hij werd bij het WK in Rusland, waar België als derde eindigde, ook al uitgeroepen tot beste keeper.