Modric FIFA-voetballer van het jaar

Een emotionele Modric bedankte twee ploegen. ,,Het elftal van Real Madrid, dat mij op clubniveau heeft gesteund, en het elftal van Kroatië, dat tijdens het WK geweldig voor mij was. Deze twee groepen voetballers zijn fantastisch geweest en hebben me geholpen deze prijs te winnen’’, aldus Modric.

De Kroatische middenvelder ging daarna zo ver ook een derde team erbij te halen. Hij vindt nog altijd dat het WK-team van zijn land, dat ten koste van Nederland brons won bij het WK van 1998 in Parijs, de inspiratie is geweest voor zijn huidige nationale ploeg.

Modric had de concurrentie van Mo Salah, die Liverpool naar een Champions League-finale loodste en die Egypte naar het WK bracht. Hij maakte afgelopen seizoen 44 goals in 52 wedstrijden voor Liverpool.

Cristiano Ronaldo was de andere concurrent voor Modric. De afwezige Portugees moet echter hebben aangevoeld dat hij de prijs niet ging winnen, ook al won hij dit jaar voor de vijfde keer de Champions League en was hij met 15 goals daarin voor de zesde keer topscorer.

Zlatko Dalic, de bondscoach van Kroatië, vond vanzelfsprekend dat zijn speler de prijs meer verdiende dan Ronaldo en Salah. ,,Luka is de aanvoerder, de leider en veruit de beste speler van mijn ploeg. Hij is gewoon de beste van de wereld’’, aldus Dalic. ,,Hij is een serieuze prof en tegelijkertijd is hij in het veld ook mijn rechterhand, een soort assistent-coach die meevoetbalt. Ik heb hem zo hoog zitten. Wat hij dit jaar aan het voetbal heeft gegeven is gigantisch.’’

Modric bleef desondanks bescheiden. Hij vond het zelfs vervelend voor Salah dat die buiten de prijzen is gevallen. De Egyptische geweldenaar was zelfs niet opgenomen in het wereldelftal van het jaar. ,,Mo, ik weet zeker dat jij deze prijs in de toekomst gaat winnen”, stelde Modric.

De Duitse bondscoach Joachim Low was in Londen vol lof over Modric. ,,Je praat over een groepje fantastische voetballers. Als je kijkt naar Salah, Modric en Ronaldo dan heb je het over giganten. Maar van die drie was Luka de beste in mijn ogen. Hij was de leider van een ongelooflijk elftal. Niemand zag aankomen dat Kroatië de WK-finale zou halen. Dat is grotendeels te danken aan Luka, die bij Real ook al zijn waarde heeft bewezen.’’

Lionel Messi ontbrak voor de eerste keer sinds 2007 op het lijstje van de laatste drie kandidaten. De sterspeler van FC Barcelona, vijfvoudig winnaar van de ereprijs, was net als Ronaldo afwezig in Londen.

In de jaarlijkse uitverkiezing mogen alle aanvoerders en bondscoaches van alle nationale teams ter wereld hun stem uitbrengen. Daarnaast mogen de fans en 200 journalisten van de zes continenten hun voorkeur uitspreken. Per sector, vier in getal, tellen de stemmen voor 25 procent mee in de eindstand.

Marta

Bij de vrouwen ging de onderscheiding naar de Braziliaanse middenveldster Marta. De 32-jarige voetbalster van Orlando Pride leidde de nationale ploeg naar de Copa América. Het was alweer de zesde keer dat Marta werd uitgeroepen tot beste speelster van de wereld.