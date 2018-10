VIDEO - Babel zit Cocu en Fenerbahçe dwars

Ryan Babel vergrootte vlak voor rust de problemen voor Cocu met een doeltreffend afstandsschot. André Ayew maakte in de 71e minuut gelijk voor de thuisploeg. Hij voorkwam zo een nederlaag, maar Fenerbahçe schoot ook niet zo veel op met een gelijkspel. De club staat na zes wedstrijden en zeven punten slechts dertiende in de competitie. Besiktas heeft nu twee punten minder dan koploper Basaksehir.

Ryan Babel viert zijn treffer. Ⓒ EPA

Met Cocu op de bank presteert Fenerbahçe niet alleen teleurstellend in eigen land. De club uit Istanbul werd door Benfica uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. Afgelopen donderdag ging Fenerbahçe hard onderuit tegen Dinamo Zagreb in de groepsfase van de Europa League (1-4). Na afloop van die smadelijke nederlaag bood Cocu zijn excuses aan. Hij vertelde zich te schamen voor alle fans en de club Fenerbahçe.

Bij Besiktas had niet alleen Babel een basisplaats. Ook Jeremain Lens en Oguzhan Özyakup, geboren in Zaandam, verschenen aan de aftrap.