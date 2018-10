VVV-Venlo in schijnwerpers op FIFA-gala

Lennart Thy kreeg in Londen uit handen van niemand minder dan Paolo Maldini de Fair Play Award vanwege zijn hulp aan een leukemie-patiënt, voor wie hij stamcel-donor was.

Over de hele wereld kreeg het voetbalpubliek plotseling live het verhaal van Thy te horen. De voormalig VVV-speler liet vorig seizoen de wedstrijd tegen PSV lopen om een mensenleven te redden. In veel stadions in Nederland klonk dat weekeinde applaus voor de Duitse voetballer, die nu bij Büyüksehir Belediye Erzurumspor in Turkije speelt.

Thy sprak aan de boorden van de Theems, in de propvolle Royal Festive Hall, alle grootheden van het wereldvoetbal toe. Hij kreeg de zaal stil toen hij zijn verhaal deed.

,,Het is een grote eer om hier te staan. Toen ik de keuze moest maken tussen een wedstrijd spelen tegen PSV en een iemand helpen was het geen keuze. Ik deed het gewoon. Het beste aan dit verhaal is dat er sinds die tijd duizenden nieuwe donoren zich hebben aangemeld. Dat is voor mij het belangrijkste”, zei Thy in vloeiend Engels.