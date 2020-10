KNSB last Invitation Cup af; Nederlandse shorttrackster besmet met corona

Woensdag ondergingen alle deelnemers en hun teamleden, zowel nationaal als internationaal, een coronatest. De uitslagen daarvan kwamen vrijdag, verspreid over de dag, binnen. Twee testuitslagen bleken positief te zijn. Een daarvan betrof een rijder van het Poolse team, dat meteen volledig in quarantaine is gegaan.

De tweede positieve test betreft Xandra Velzeboer, lid van TeamNL. Zij is een van de vijf Nederlandse rijders die al in zelfisolatie zaten, omdat dinsdag ploeggenoot Dennis Visser positief was getest. De andere drie zijn Sjinkie Knegt, Sven Roes en Bram Steenaart.

Alles bij elkaar is het aanvankelijk beoogde deelnemersveld uitgedund. Dat is een van de redenen waarom besloten is de wedstrijd uit te stellen. Wat ook meespeelt in de beslissing is het groeiende aantal besmettingen in Nederland.