VVCS Enquête: Bijna helft van profvoetballers gokt op voetbalwedstrijden

Zelfs iets meer dan de meerderheid van de in de Eredivisie actieve voetballers zegt af en toe te wedden op voetbalwedstrijden, zo blijkt uit de enquête. In de eerste divisie ligt dat percentage met 40 procent iets lager. 10 procent van de groep spelers die aangeeft te wedden op voetbalwedstrijden doet dit wekelijks. Het inzetten op de uitslag is daarbij met afstand de populairste weddenschap.

Opmerkelijk is dat 11 procent van de voetballers die wedden toegeeft ingezet te hebben op wedstrijden uit de „eigen divisie”, hetgeen reglementair niet is toegestaan. 13 procent procent deed dat middels een andere dan het eigen account. Naast het afsluiten van weddenschappen op voetbalwedstrijden is ook een bezoek aan het (digitale) casino onder de voetballers relatief populair.

Gokreclames

Voetballers zeggen zich niet echt te storen aan de (vele) gokreclames. Zij geven aan dat zij juist met name door vrienden en familie in aanraking kwamen met het gokken en zich dus niet door reclames hebben laten inspireren.

De gemiddelde inzet van de aan de enquête deelnemende spelers bedraagt minder dan 100 euro per maand. Twee profs gaven aan het eigen gokgedrag als mogelijk problematisch te ervaren

„Het beeld als zou het overgrote deel van de profs in Nederland stevig gokken wordt met de resultaten van deze VVCS enquête behoorlijk genuanceerd”, meent de vereniging. „Immers, de voetballers geven aan slechts sporadisch weddenschappen te plaatsen en dan ook nog eens voor relatief bescheiden bedragen.”

„Wel is het voor de VVCS duidelijk dat haar aanstaande voorlichtingscampagne bepaald geen overbodige luxe is”, vervolgt de verklaring. „Immers, kennelijk is het niet alle spelers duidelijk op welke wedstrijden zij wel en op welke wedstrijden zij niet mogen inzetten. Tegelijkertijd met deze voorlichting lanceert de VVCS haar Red Button App en introduceert zij haar eigen Hulplijn voor de spelers met problematisch gokgedrag.”