Cocu ziet lichtpuntjes bij Fenerbahçe

De voormalig PSV-trainer, die al flink onder druk staat in Istanbul, bleef op die manier op de dertiende plaats in de Süper Lig staan, maar desondanks was er reden tot tevredenheid voor Cocu. Hij signaleerde - eindelijk - dat zijn team stappen maakt.

„In de eerste helft hebben we ons beste spel van het seizoen laten zien. We verdienden het om te winnen, maar helaas krijg je niet altijd wat je verdient. We moeten op deze manier door blijven gaan. We mogen hoopvol vooruit kijken.”

Cocu zag Besiktas ondanks het goede spel op voorsprong komen. Ryan Babel schoot vijf minuten voor rust van ver raak. „Die goal kwam uit het niets, maar dat is natuurlijk ook een kwaliteit van Babel”, tekende Habertürk op uit de mond van Cocu, die onder de indruk was van de ambiance in het Fenerbahçe-stadion.

„De sfeer was fascinerend. De fans waren echt geweldig. Dat heeft ons erg geholpen. De supporters waren de drijvende kracht achter ons team. Ik wil ze daarom ook bedanken voor hun steun. We willen het tij keren en ze weer gelukkig maken. Dat is echter een lastig proces en daar is geduld bij nodig.”