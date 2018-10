In de ban van de regenboog

Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten verdedigen komende dagen hun wereldtitels tijdrijden in Innsbruck. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

HALL - Ze weten wat het is om in de regenboogtrui te rijden. Al zijn die dagen op twee handen te tellen. Tom Dumoulin trok de wereldkampioenstrui in wedstrijdverband slechts vier keer aan, terwijl Annemiek van Vleuten in totaal zes maal in de vijfkleur werd weggeschoten. Zoveel beproevingen tegen de klok zijn er immers niet. En als je in een leiderstrui in een ronde rijdt, moet dat speciale shirt ook nog eens in de koffer blijven. Twaalf maanden na de gouden tijdrit in het Noorse Bergen hebben ze nu in Innsbruck slechts één missie: opnieuw wereldkampioen worden. ,,Als we niet winnen, voelt het als goud verliezen”, beamen beide Oranje-troeven.