Assistent-trainer Dordrecht in enorme spagaat

Daarmee was de coach, zoon van Jimmy Calderwood, namelijk knap doorgestroomd tot het hoofdtoernooi van de KNVB-beker.

Maar het toeval wil dat FC Dordrecht en DFS vanavond (19.45 uur) op precies dezelfde tijd aftrappen. Eerstgenoemde club gaat op bezoek bij Almere City, terwijl DFS bij Spakenburg speelt.

Calderwood zat in een enorme spagaat. „Bij Dordrecht sta ik onder contract. En het is niet zo dat het daar nu zo goed gaat (één punt uit zes competitieduels) dat ik daar even niet bij kan zijn”, zegt Calderwood.

De selectie van DFS, met midden op de voorste rij Scott Calderwood. Ⓒ DFS

Hij moest maandagavond bij DFS uitleggen dat het een verkeerd signaal zou zijn wanneer de staf van een profclub ineens niet compleet is, ten tijde van een slechte reeks.

Eerder schakelde Calderwood met DFS tweededivisionist BVV Barendrecht uit. „Ik hoop echt enorm dat ze doorgaan, zoals ik ook hoop dat ik deze keuze nooit meer hoef te maken.”