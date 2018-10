’Ten Hag ligt op een weegschaal’

„Ik begrijp het idee, het is vaak goed gegaan natuurlijk, maar Matthijs de Ligt is natuurlijk wel echt een sloper achterin, die ook nog goed kan voetballen”, zegt De Boer, die signaleert dat er met De Ligt een heel ander type tegenover Luuk de Jong had gestaan.

„Tegen AEK Athene werd hetzelfde gedaan, maar die ploeg is kwalitatief minder dan PSV. Maar achteraf is het altijd heel makkelijk om te oordelen dat deze keuze verkeerd was, dat zal Ten Hag zelf ook wel hebben gezien.”

Oud-international Ronald de Boer was één van de spelers die maandag meedeed tijdens een wedstrijd tegen leden van de Quote 500, die in het teken stond van Spieren voor Spieren. Ⓒ ANP

De Boer vindt Frenkie de Jong een echte middenvelder. „In de Eredivisie kan het vaak wel, centraal achterin. Maar niet internationaal. Daar zijn de spelers veel fysieker en geslepener. Dan kun je er niet mee wegkomen.”

Tegen PSV, een opponent van internationale allure, constateerde De Boer een ’paniekaanval’ bij een ’beter Ajax tot de eerste goal’. „Hij weet als geen ander dat keuzes die verkeerd uitpakken op cruciale momenten zwaar tellen bij een club als Ajax. Je wordt altijd op een weegschaal gelegd als je een keuze maakt die niet goed uitpakt. Dat weet Ten Hag ook. Dat gebeurt als je bij de grootste club van Nederland zit. Misschien als je het hem nu één op één vraagt, dat hij zegt: dat ga ik de volgende keer niet doen. Tegen PSV althans.”

