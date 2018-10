’Padt aan het kruis genageld’

Bekijk ook: Ontspoorde Padt levert band in na incident

Padt had net een nacht doorgebracht op het politiebureau in Groningen. Op zondagavond werd een trein stilgezet, waarna hij werd meegenomen. De doelman had zich agressief gedragen richting conducteurs, toen deze hem wilden beboeten omdat hij geen geldig vervoersbewijs op zak had. Met een beveiliger zou hij een handgemeen hebben gehad.

Omdat Padt zondagavond door de personele bezetting bij de politie niet verhoord kon worden, moest hij op het bureau overnachten en kwam hij gistermiddag pas weer buiten. Het heeft, zo zag technisch manager Ron Jans, enorme impact gehad op de goalie en zijn directe omgeving.

„Er werd ergens geroepen dat Padt net zo behandeld moet worden als ieder ander, daar ben ik het helemaal mee eens”, begint Jans. „Maar voor zijn familie en de mensen om hem heen is dit heftig. Ik heb Sergio zelf ook nog nooit zo gespannen gezien als vanmiddag. Als je een bekend persoon bent, word je (publiekelijk, red.) aan het kruis genageld. Dat is de consequentie, anders dan wanneer je anoniem bent. Neemt niet weg dat wat hij gedaan heeft echt niet goed is, dat keuren wij af. Of hij verdere consequenties kan verwachten van ons? Nee, door alles wat er al gaande is. Wij zijn in deze bovendien niet de straffende partij. De zaak ligt bij het OM, die is bezig met getuigenissen.”