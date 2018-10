Zwemtalent Hosper ruikt tijdens World Cup aan wereldtop

Vroeg uit bed, vroeg in bad. Dat is het leven van Lotte Hosper. Als de meeste mensen zich om half vijf nog eens lekker omdraaien, staat Hosper op. ,,Een uur later start de zwemtraining in Zeist.’’

Om half acht is het snel douchen, omkleden en naar school. Hosper zit in de examenklas van de mavo. ,,’s Middags brengt mijn moeder me naar Den Haag voor mijn tweede trainingssessie. Als zij niet kan, pak ik de trein. Daarna is het om kwart over zeven terug naar huis, eten en naar bed.’’

Wie in zijn of haar sport de top èn het schooldiploma wil halen, moet een ijzeren discipline hebben. ,,Dat ik dingen moet laten, vind ik niet erg. Zwemmen kan je doen tot een bepaalde leeftijd. Uitgaan kan later altijd nog. En het motiveert als je succes hebt.’’

Dat laatste is het geval. De wissel- en vlinderslagspecialiste heeft inmiddels zes nationale jeugdtitels op zak. Als 15-jarige was ze ook al twee keer de beste op het NK senioren. Komend weekeinde doet ze te midden van de wereldtop op vijf nummers mee aan de World Cup in Eindhoven.

Hosper richt zich daarna op haar volgende doel: kwalificatie voor het EK jeugd in Minsk in 2019.

Behalve talent en discipline moet een jonge topsporter ook financiële middelen hebben om te kunnen sporten op hoog niveau. ,,In november doe ik mee aan een wedstrijd in Noorwegen. De kosten voor het hotel en de reis en het startgeld zijn 500 euro. Ook andere wedstrijden en trainingskampen kosten geld. Ik hoop dat mensen me financieel willen helpen. Als tegenprestatie bak ik onder meer een taart voor donateurs.’’

Ga om Lotte Hosper te ondersteunen naar talentboek.nl, klik op Talenten en vul dan haar naam in het zoekveld in.

