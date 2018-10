Debutantenbal op WK judo zonder slingers

Met twee zeges levert Roy Koffijberg (blauwe pak) van alle Nederlandse debutanten de beste prestatie bij de wereldkampioenschappen judo in Baku. Ⓒ EPA

BAKU - Zeven debutanten die verspreid over vier dagen in totaal welgeteld vijf overwinningen boeken, dat zijn nou niet bepaald cijfers om over naar huis te schrijven. Nee, de eerste deelname aan een individueel toernooi bij de wereldkampioenschappen judo was voor de Nederlandse nieuwkomers een keiharde leerschool.