Titelverdedigster Van Vleuten voelt geen extra stress

Titelverdedigster Van Vleuten voelt geen extra druk: „Ik kan eigenlijk op ieder parcours goed uit te voeten. Als het bergachtig is, heb ik het voordeel dat een aantal concurrentes daar meer moeite mee hebben. Vorig jaar was het parcours ietwat lastiger, wat eigenlijk beter voor mij is. Anderzijds heb ik nu de ervaring dat ik weet hoe ik moet winnen. Hou er rekening mee dat het vorig jaar pas mijn tweede WK-tijdrijden was. Ik voel net als vorig jaar de druk dat ik een van de favorieten ben en dat ik het opnieuw wil waarmaken. Maar ik heb niet het gevoel dat er extra stress bij komt kijken omdat ik de titel wil verdedigen.”

Klik op onderstaande link voor het volledige vraaggesprek met Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin die woensdag aan de bak moet.

Van Vleuten is een van de vier Nederlandse deelneemsters. Ellen van Dijk (wereldkampioen tijdrijden in 2013), Anna van der Breggen (zilver in 2017 achter Van Vleuten) en Lucinda Brand gaan eveneens op jacht naar eremetaal.

De tijdrit begint om 14.40 uur. Brand start om 14.46 uur en Van Dijk om 15.07 uur. Van der Breggen stapt om 15.31 uur op haar fiets voor een rit over een glooiend parcours.