Basketbalfans slaan erop los

Supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist. Ook werd er met stoelen gegooid. De politie moest traangas gebruiken om de rust in de hal te herstellen.

De ruzie begon toen een speler van Tel Aviv over een supporter van Charleroi was gevallen. Die was daar niet van gediend en duwde hem op zijn beurt weer van zich af. Vervolgens sloeg de vlam in de pan, omdat de Israëlische fans het opnamen voor hun speler.

De wedstrijd moest een half uur worden stilgelegd.