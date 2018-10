Reuzensprong Van Dam op wereldranglijst golf

Van Dam verdiende veel punten met haar glansrijke overwinning afgelopen weekend in Ladies Open van Barcelona. Na vier ronden had ze een voorsprong van acht slagen op de drie nummers twee in de eindstand.

Van Dam boekte in Barcelona haar tweede toernooizege op de Europese Tour. Ze klom op de jaarlijst van die tour van de vijfde naar de derde plaats. Ze sloeg inmiddels ruim 123.000 euro aan prijzengeld bij elkaar dit jaar.

De Zuid-Koreaanse Park Sung-hyun is de aanvoerster van de mondiale ranking.