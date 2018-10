NAC moet snel scherven lijmen voor bekerderby

NAC kent de slechtste competitiestart in 34 jaar. In de eerste zes speelronden ging de club vijf keer onderuit. Trainer Mitchell van der Gaag sprak afgelopen weekeinde na de kansloze nederlaag bij VVV-Venlo (3-0) harde woorden en repte van glasscherven die door de kleedkamer waren gevlogen. Die heeft hij snel weer moeten lijmen met het oog op de bekerderby. „In zo’n korte tijd kun je alleen maar de boel bij elkaar houden en zorgen dat we als staf de druk wegnemen bij de spelers”, verzucht Van der Gaag na de training aan de rand van het winderige trainingsveld in Zundert.

Spits Mitchell te Vrede blij met het bekerintermezzo. „We krijgen een lastige reeks en daarom is het lekker dat we deze wedstrijd de kans krijgen om een stap in de goede richting te zetten. Dat is een positief puntje”, aldus de oud-Feyenoorder, die vanavond een getergd en gefocust NAC aan de aftrap verwacht. „Als er bij ons nu sprake zou zijn van onderschatting, dan zou dat wel heel misplaatst zijn. We kunnen niet denken ’het is maar een ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie’, want wat wij momenteel laten zien, is ook niet om over naar huis te schrijven. We zullen echt alles moeten geven om een resultaat te halen.”