Eerste Oranje Leeuwinnen weer terug in Nederland na WK-einde

AMSTERDAM - Enkele voetbalsters van Oranje zijn na de uitschakeling op het WK weer terug op Nederlandse bodem. De selectie keert in groepen terug, nadat Nederland vrijdag op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in de kwartfinales na verlenging met 2-1 had verloren van Spanje.

Stefanie van der Gragt tijdens de aankomst op luchthaven Schiphol. Ⓒ ANP/HH