Bijna jarige Verstappen: ’Ik mag niet klagen’

Verstappen is er kort over. „Ik ben nog steeds jong en ik denk dat ik met meer ervaring alleen maar sneller word”, aldus de Formule 1-coureur op zijn eigen site.

Verstappen wil wel wat meer vertellen over het huidige Formule 1-seizoen waarin hij vijf keer het podium haalde en één keer won. „Het begin van het seizoen was moeizaam, maar we hebben het weten om te draaien en ik ben erg blij met de laatste resultaten. Ik denk dat we er op veel circuits waar we niet verwacht hadden het goed te gaan doen, er het maximale uitgehaald hebben en veel punten gescoord hebben. Die zijn in het begin van het seizoen blijven liggen, dus ik mag niet echt klagen hoe het de laatste tijd gaat.”

Over de rest van het seizoen: „Mijn doel is om zo constant mogelijk te zijn. Dat betekent snel zijn en proberen het beste eruit te halen”, aldus Verstappen.