Van Gaal tevreden: ’Dít was de overwinning van de discipline’

„We hebben niet goed gespeeld, maar dit was de overwinning van de discipline van de groep”, zei Van Gaal. „Hoewel we eigenlijk 90 minuten de onderliggende partij waren, konden we toch doorgaan door gedisciplineerd te spelen.”

Het Nederlands elftal had zich een nederlaag met twee doelpunten verschil kunnen permitteren om de Final Four van de Nations League te halen, maar won dankzij een doelpunt van aanvoerder Virgil van Dijk in de 73e minuut. „We hebben slecht gespeeld, dat zei ik net ook in mijn laatste toespraak tegen de jongens”, aldus Van Gaal. „In balbezit waren we niet goed, in balbezit van de tegenstander was het wel redelijk tot goed. We hebben heel weinig kansen weggegeven en zelf de grootste kansen gehad. Steven Bergwijn had er misschien wel drie moeten maken.”

Oranje-aanvoerder Van Dijk gaat met vertrouwen naar WK

Het Nederlands elftal gaat volgens aanvoerder Virgil van Dijk over enkele weken met vertrouwen naar Qatar voor het WK. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal won de laatste interland voor de mondiale eindronde, in de Nations League tegen België. Van Dijk maakte in de Johan Cruijff ArenA met een kopbal het enige doelpunt: 1-0.

Bekijk ook: Oranje na nieuwe zege op Belgen zeker van Final Four

„Het is fijn dat we winnen, hoewel het geen goede wedstrijd was”, zei de verdediger van Liverpool bij de NOS. „We winnen wel en dat geeft een lekker gevoel, ondanks dat we veel beter moeten. Maar goed, we spelen tegen België. Dat is een van de beste teams met veel goede spelers. We moesten hard werken en veel rennen. Het allerbelangrijkste is dat we hebben gewonnen. Dat is een prima gevoel om mee te nemen naar het WK. We gaan met vertrouwen naar Qatar. We gaan daar alles geven met z’n allen, want we hebben iedereen nodig. Hopelijk wordt het een speciaal WK”, aldus Van Dijk, die vorig jaar als gevolg van een knieblessure het EK miste.

Malacia moet bij Oranje wennen aan rol in centrum verdediging

Tyrell Malacia moest zondag even wennen toen hij aan het begin van de tweede helft bij Oranje in de ploeg kwam voor Nathan Aké. De speler van Manchester United moest in het centrum van de verdediging spelen, terwijl hij normaal gesproken linksback is.

„Ik ging twee of drie keer te veel mee naar voren”, zei Malacia. „Dat kan op deze positie minder snel. Maar ik werd gecorrigeerd door anderen.”

De oud-Feyenoorder had, toen het spel even stil lag, aan de zijlijn ook een flinke discussie met bondscoach Louis van Gaal. „Ik was het er op dat moment niet mee eens, ja. Dat klopt. Na de wedstrijd hebben we nog even over dat moment gesproken en toen was het klaar.”

Van Gaal zette Malacia op die positie neer met het oog op het WK, mocht het om wat voor reden dan ook nodig zijn in Qatar. „Ik zit op dit moment lekker in mijn vel bij United. De bondscoach vindt dat ik ook in het centrum van de defensie uit de voeten zou moeten kunnen. Maar op links voel ik me het best.”