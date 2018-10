Pijnlijke nederlaag Bertens in Wuhan

De 26-jarige Westlandse, die vermoeid oogde, redde het niet tegen Anastasia Pavljoetsjenkova. De Russin, nummer 39 van de wereld, won in twee sets: 4-6 2-6.

Bertens had goede zaken kunnen doen. Met dank aan haar eindzege van zondag in Seoul is ze naar de elfde plaats van de wereldranglijst geklommen, Een plaats in de top tien lonkt. Bertens heeft nog maar honderd punten minder dan de Duitse Julia Görges die tiende staat.

Bertens is ook nog vol in de race voor een ticket voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore voor de acht beste tennissters van dit jaar. Bertens staat nu negende op de ranglijst van 2018, vlak achter Karolina Pliskova uit Tsjechië.